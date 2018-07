Alan Kardec defende diretoria por poucas contratações

O atacante Alan Kardec negou nesta segunda-feira que o São Paulo esteja enfraquecido pela saída de peças importantes do elenco ao fim de 2015 e a vinda de até agora somente de um reforço. Segundo o jogador, o importante para o elenco é a chegada de jogadores de qualidade, e não em grande quantidade, para que se possa montar uma base competitiva visando a disputa dos torneios da temporada 2016.

"Não adianta contratar dez jogadores e só um ou dois jogadores atuarem. Fizemos uma contratação de qualidade (o lateral-esquerdo Mena). Já joguei contra ele, é muito forte, tem vigor na marcação. A quantidade tem que ficar de lado. Temos um bom elenco", disse o jogador.

Kardec será o responsável por comandar o ataque do time, que na virada do ano perdeu os dois grandes artilheiros na última temporada: Alexandre Pato e Luis Fabiano. Mas a missão de substituir a dupla que junta marcou 39 gols em 2015 não assusta Kardec.

O atacante afirmou que está confiante para poder fazer uma grande temporada depois de no ano passado ter sido submetido a uma cirurgia no joelho direito, o que o levou a ficar seis meses sem atuar. "Estou recuperado de um ano em que fiquei metade do tempo parado. Dentro das partidas que pude jogar, fiz coisas boas. Minha média de gols não foi tão baixa", comentou.

Kardec treinou nesta segunda-feira centralizado no ataque, posição que disse ter preferência. O setor ofensivo até agora não teve reforços confirmados e a tendência é que o argentino Centurión ganhe a vaga de titular do técnico Edgardo Bauza. "Temos jogadores jovens e experientes. Se vierem mais, que sejam de muita qualidade. Não adianta nada ter um elenco cheio e nem todos poderem jogar", explicou.

Até agora o técnico argentino tem 26 jogadores no elenco. Um deles é o lateral-direito Matheus Caramelo, que deve ficar no grupo até o fim do mês apenas para completar treinos. Depois, será negociado por empréstimo com outra equipe. A expectativa para os próximos dias é o anúncio do retorno do zagueiro Diego Lugano.