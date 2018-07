Alan Kardec diz que Palmeiras não teme o Atlético-PR

SÃO PAULO - O atacante palmeirense Alan Kardec afirmou nesta segunda-feira que o time não ficou assustado com a boa atuação do Atlético-PR no último domingo, quando bateu o Botafogo por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Curitiba enfrenta o Palmeiras na quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil após uma atuação convincente com a vitória sobre um adversário que defendia a liderança da Série A.

"Não vi nada de diferente de tudo o que nós pegamos no Pacaembu (na semana passada). É uma equipe rápida, com um atacante de referência no ataque, o Delatorre, que participou dos dois gols. Temos que manter a mesma postura", explicou o jogador. Na última quarta-feira o Palmeiras bateu o Atlético-PR por 1 a 0 e por isso joga por um empate na Vila Capanema para avançar de fase.

O Atlético-PR está há 11 rodadas invicto na Série A e ao derrotar o Botafogo chegou ao grupo dos quatro primeiros colocados. Nessa arrancada, conseguiu sair da zona de rebaixamento. Segundo Alan Kardec, o Palmeiras deverá ficar atento à pressão da torcida na Vila Capanema, local da partida.

Apesar do otimismo, o atacante afirmou que uma eventual eliminação na Copa do Brasil não vai afetar o desempenho do time na Série B. "Não podemos achar que somos os melhores quando ganhamos e nem os piores se perdemos. A vida vai continuar e segue o nosso objetivo de colocar o Palmeiras na Série A", disse o jogador.