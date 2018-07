Alan Kardec e Pato evoluem, mas ainda são dúvidas para quarta

O São Paulo pode ganhar dois importantes reforços para a partida de volta contra o Atlético Nacional nesta quarta-feira. Alan Kardec e Alexandre Pato apresentaram melhora nas lesões sofridas nos últimos dias e podem ficar à disposição de Muricy Ramalho, mas ainda não têm participação garantida no confronto de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

Kardec deu algumas voltas no gramado correndo, nesta segunda-feira, mas afirmou que ainda sente dores no tornozelo direito, machucado no duelo de ida após entrada do goleiro Armani. A lesão ainda incomoda, mas já evoluiu bastante e a expectativa dos médicos é de que ele possa ter condições de jogo.

Pato, que seria o substituto caso o titular não se recuperasse a tempo, ainda tem um problema no quadril após cair em lance contra o Santos, no último domingo. Substituído no intervalo, ele reclamou de dores, mas segundo os médicos o incômodo diminuiu bastante nas últimas horas. O atacante fez exercícios na piscina e depois foi para o Reffis.

Caso nenhum dos dois tenha condições de jogo, a tendência é que Muricy Ramalho avance Kaká para jogar ao lado de Luis Fabiano e promova a entrada de Michel Bastos. A alteração não seria novidade e já foi utilizada diversas vezes na temporada.

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira após vencer o Santos no fim de semana por 1 a 0, resultado que manteve a equipe na vice-liderança do Brasileiro e deixa bem encaminhada a vaga para a fase de grupos na Libertadores. Os jogadores titulares fizeram trabalhos técnicos no campo enquanto os reservas, que formaram a base da equipe que venceu no fim de semana, ficou na piscina.