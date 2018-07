Alan Kardec evita especulações e mira futuro no Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Alan Kardec acabou a temporada como um dos destaques do Palmeiras e acabou virando alvo de cobiça de alguns clubes. O Flamengo, por exemplo, o coloca como uma das opções para o ataque. Mas o jogador dá de ombros para as especulações e mira um 2014 positivo com o time alviverde.

"Esse ano tem que servir para que não volte a acontecer nunca mais na vida do Palmeiras. Que o ano que vem possa ser brilhante para nós", disse o camisa 14, que tem contrato com o time alviverde até o meio do ano. Seus direitos federativos pertencem ao Benfica.

Sobre o interesse do Flamengo, o jogador desconversou. "Não dou ouvidos para as coisas que ficam falando. Sou jogador do Palmeiras, estou muito feliz aqui e não quero ficar comentando qualquer coisa que tenha saído na imprensa."

Entre os possíveis reforços, o Palmeiras estuda a possibilidade de contratar mais um atacante de área para ser reserva de Kardec. Atualmente, o posto é ocupado por Caio.