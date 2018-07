Alan Kardec exalta temporada e promete mais gols em 2014

SÃO PAULO - Em férias desde a conquista do título da Série B, o atacante Alan Kardec faz uma avaliação do seu retorno ao futebol brasileiro neste ano e promete mais alegrias à torcida do Palmeiras em 2014, quando o time voltará a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Autor de 14 gols em 29 partidas, Kardec disse ter grande gratidão pela diretoria do clube pela chance de deixar o Benfica e voltar a jogar no Brasil. "Fiquei sem ter grandes oportunidades no Benfica. Cheguei a pedir para jogar no Benfica B", revela o atacante, que não hesitou ao aceitar a proposta do Palmeiras.

"Eu encarei como uma oportunidade e tanto, até pelo carinho que aconteceu por parte do presidente. Quando ocorrem coisas deste tipo e com clubes com a grandeza do Palmeiras é muito gratificante. E eu topei o desafio", diz.

Contratado no início de julho, Kardec entrou no time quando a Série B já estava em andamento. "Felizmente, as coisas aconteceram bem rápido aqui. Em outras oportunidades, eu era mais jovem, talvez não tivesse a maturidade, a experiência que eu tenho hoje. Mas eu me preparei para que isso pudesse acontecer também".

Motivado pelo bom retorno ao País, o jogador quer manter a regularidade no próximo ano. "Não adianta viver um grande momento como esse e depois cair de rendimento. Quero ser importante com gols e também dando passes e ajudando na marcação. Tenho muito lenha para queimar e quero ficar marcado na história do clube", promete.