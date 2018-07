Alan Kardec faz primeiro treino com a camisa do São Paulo

SÃO PAULO - O atacante Alan Kardec já trabalha com seus novos companheiros. Contratado pelo São Paulo, o centroavante foi a campo na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda. A apresentação oficial acontece nesta terça-feira.

Kardec assinou contrato por cinco temporadas com o São Paulo. Chega com moral, por indicação do técnico Muricy Ramalho e pode até antecipar sua estreia. O departamento jurídico são-paulino trabalha na CBF para increvê-lo antes da abertura da janela de transferências internacionais.

A justificativa do São Paulo é de que Kardec estava no Palmeiras e, por isso, pode já fazer sua estreia na nova casa. Acontece que ele foi contratado do Benfica, clube que detinha seus direitos. Desta maneira, a contratação só valeria na abertura da janela internacional.

Enquanto não sabe a data de sua estreia, Kardec vai aprimorando a forma físíca. No São Paulo, ele deve disputar uma posição com Luis Fabiano e Alexandre Pato. E, apesar de ser um centroavante de área, não está descartada sua escalação como atacante de ponta ou mesmo vindo de trás, auxiliando na armação das jogadas.

Caso o São Paulo não obtenha êxito na tentativa de antecipar a inscrição de Kardec, o futuro camisa 14 só poderá estrear na décima rodada do Brasileirão, após a Copa do Mundo.