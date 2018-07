Alan Kardec já deve ser titular sábado contra o Guaratinguetá

SÃO PAULO - No início do ano, Gilson Kleina quebrava a cabeça para conseguir montar um time pela falta de opções. Hoje, sobram peças para o treinador, que tem a semana livre para decidir quem escalar no ataque e na zaga.

A dúvida maior está na frente, onde Alan Kardec estreou bem no segundo tempo contra o Figueirense. Para colocá-lo como titular, o técnico teria de tirar Vinícius ou Leandro. O primeiro vive um momento melhor, mas o segundo é o artilheiro da equipe na temporada. Outra opção seria tirar Charles e apostar numa formação mais ofensiva, como no jogo em Florianópolis.

Em conversas informais, Kleina admite que inicialmente pensa no time com Leandro e Alan Kardec no ataque. O treinador gosta que sua equipe tenha um jogador de referência na área, por isso dá como certa a entrada de Alan Kardec entre os titulares.

Na zaga, Henrique volta de suspensão contra o Guaratinguetá, mas ainda não está definido quem sai. Vilson é o titular, mas o treinador é só elogios para André Luiz.

E ontem foi dia de despedida. Tiago Real e Weldinho deixaram o clube. O meia foi para o Náutico e o lateral, para o Sporting de Lisboa.