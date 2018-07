Alan Kardec marca de novo e Santos empata com Paulista por 1 a 1

SÃO PAULO - O Santos atuou pela última vez com sua equipe reserva e, mesmo assim, conseguiu neste domingo um empate fora de casa diante do Paulista, que vinha de duas vitórias. Os anfitriões saíram na frente logo no início do jogo, mas Alan Kardec marcou seu quarto gol na competição e selou o 1 a 1, no segundo tempo.

Na próxima rodada, diante do Oeste, nesta quinta-feira, às 21 horas, na Vila Belmiro, o Santos voltará a contar com alguns de seus titulares. Eles entram só agora no campeonato porque voltaram tarde de férias, graças à disputa do Mundial de Clubes. O ponto positivo da campanha até o momento foi o atacante Alan Kardec, que marcou todos os gols da equipe no estadual.

Além disso, o time santista ainda não foi derrotado - conseguiu uma vitória e dois empates - e está na sétima colocação, com cinco pontos, rigorosamente empatado com o Palmeiras. Já o Paulista perdeu os 100% de aproveitamento neste domingo, mas segue perto dos líderes, com sete pontos, na terceira posição. Na próxima rodada, o time de Jundiaí enfrenta o Mirassol fora de casa, nesta quarta, às 19h30.

O JOGO - A equipe da casa começou o jogo com muita velocidade, deixando o adversário sem reação. E logo aos cinco minutos, perdeu boa chance com Ricardinho, que recebeu grande passe na direita, bateu forte, mas acabou errando o alvo. A pressão inicial surtiu efeito e aos 8 minutos o Paulista chegou ao seu primeiro gol. Danilo Gomes deu lindo passe para Renan Marques, que aproveitou-se do erro de marcação da defesa e tocou na saída do goleiro Aranha, de esquerda.

Com o gol, o time de Jundiaí relaxou, diminuiu o ritmo e deixou o Santos jogar. Aos 12 minutos, Alan Kardec quase deixou tudo igual. Ele aproveitou erro da defesa adversária, dominou dentro da área, mas foi travado na hora da batida.

Mesmo com mais espaço para jogar, os visitantes esbarravam em suas limitações técnicas e continuavam a criar suas melhores chances em contra-ataques, principalmente pelo lado esquerdo. Aos 33 minutos, Ibson aproveitou sobra e bateu de fora da área. A bola desviou na zaga e quase enganou Vagner.

O jogo ficava cada vez mais lento e apenas mais uma oportunidade foi criada até o final da primeira etapa. Aos 35 minutos, Danilo Gomes bateu escanteio fechado e Aranha impediu o gol olímpico.

Os jogadores do Santos devem ter ouvido muita bronca de Muricy Ramalho, porque voltaram para o segundo tempo acordados. Em dois minutos, criaram duas chances. A primeiro foi com Anderson Carvalho, que fez grande jogada pela esquerda, abriu caminho pelo meio e bateu forte. Vagner fez boa defesa.

Um minuto depois, o goleiro do Paulista voltou a aparecer bem. Rentería recebeu passe de Felipe Anderson, passou por três marcadores, ganhou a dividida e tocou na saída de Vagner, que impediu o empate.

Assim como no primeiro tempo, os dois times diminuíram o ritmo depois dos 15 minutos iniciais. O técnico Muricy Ramalho tentou melhorar o lado direito do Santos, colocando Breitner no lugar de Tiago Alves, mas a mudança não surtiu muito efeito e o jogo foi passando sem grandes chances de ambos os lados.

Somente aos 27 minutos, o Paulista voltou a levar perigo, utilizando-se justamente da arma do Santos: o contra-ataque. Renan Marques recebeu pela esquerda, viu Aranha adiantado e, de fora da área, tentou encobrir, mas mandou por cima.

Dois minutos depois, o Santos chegou ao empate. Cobrança de escanteio pela direita, a zaga do time da casa bateu cabeça e Alan Kardec ficou com a sobra. Ele bateu, Vagner chegou a tocar na bola, mas não evitou que ela entrasse. Foi o quarto gol do atacante, artilheiro do Campeonato Paulista ao lado de Hernane, do Mogi Mirim.

Com o empate, os dois times foram em busca da vitória. O Paulista chegou com perigo com Danilo Gomes, que finalizou mal, enquanto o Santos apostava na velocidade de Dimba e Breitner. Mas o placar terminou mesmo em 1 a 1.

PAULISTA 1 x 1 SANTOS

Paulista - Vagner; Samuel Xavier, Diego Ivo, Júnior Alves e Reinaldo; Madson (Fabrizzyo), Wellington (Bruno Octávio), Danilo Gomes e Dener; Ricardinho (Rychely) e Renan Marques. Técnico: Sérgio Baresi.

Santos - Aranha; Maranhão, Vinícius, Bruno Rodrigo e Emerson; Anderson Carvalho, Ibson e Felipe Anderson; Alan Kardec, Tiago Alves (Breitner) e Rentería (Dimba). Técnico: Muricy Ramalho.

Gols - Renan Marques, aos 8 minutos do primeiro tempo. Alan Kardec, aos 29 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

Cartões amarelos - Wellington, Júnior Alves, Anderson Carvalho.

Cartão vermelho - Júnior Alves.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).