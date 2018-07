Alan Kardec minimiza tropeços e mira arrancada do São Paulo

"Pode ter certeza de que está todo mundo mordido e todo mundo querendo vencer", disse o atacante. "Foram quatro treinadores, dois presidentes e, mesmo assim, chegamos à semifinal da Copa do Brasil e estamos em quinto no Brasileiro no ano. Existem equipes com números muito piores e menos problemas", comentou.

A eliminação na Copa do Brasil para o Santos, na última quarta-feira, acabou com a chance do time conquistar algum título em 2015. Restou agora disputar as seis rodadas restantes no Brasileirão, incluindo o compromisso do próximo fim de semana, quando terá um confronto direto com o Sport, no Morumbi, para buscar se aproximar das primeiras posições.

Depois do time pernambucano, o São Paulo tem pela sequência os confrontos com o Cruzeiro (Mineirão),o Atlético-MG (Morumbi), Corinthians (Itaquerão), Figueirense (Morumbi) e Goiás (Serra Dourada). "O G4 virou nosso objetivo pelas circunstâncias. Ainda podemos alcançá-lo".

Para o jogo de sábado com o Sport, o zagueiro Breno deve ser a novidade. Recuperado de uma tendinite no joelho direito, o defensor treinou normalmente com os reservas no CT da Barra Funda, em trabalho tático sob o comando do técnico Doriva.