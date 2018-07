Alan Kardec não aparece em treino e deve desfalcar o Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Alan Kardec não apareceu para treinar nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. Ele comunicou ao médico Vinícius Martins que está com uma crise de gastrite e, por isso, pediu liberação dos treinos. Assim, não tem presença certa na partida contra o Fluminense, neste sábado, no Pacaembu.

Na quinta-feira, ele já deixou o treino logo no começo alegando gastrite. A ausência na atividade aumenta ainda mais a especulação sobre o futuro de Alan Kardec, já que o São Paulo está decidido a fazer de tudo para tirá-lo do rival.

Emprestado até junho, Alan Kardec negocia com Palmeiras a sua contratação definitiva desde fevereiro. O clube tem até o fim de maio a prioridade na negociação com o jogador. O São Paulo ofereceu R$ 13,7 milhões para ficar com ele, enquanto a diretoria palmeirense já havia acertado com o Benfica, dono dos direitos federativos do atleta, por R$ 12,3 milhões.

Ao ser notificado pelo clube português que o rival fez a proposta, a diretoria do Palmeiras avisou que aceita igualar o valor e, com isso, voltou a negociar salários com o jogador, mas a diferença de valores ainda é grande.

O São Paulo oferece R$ 350 mil mensais, sem contrato produtividade, enquanto o Palmeiras não aceita pagar mais do que R$ 220 mil, podendo aumentar o valor através de metas conquistadas. O valor da comissão para os empresários do jogador também é bem diferente.

O pai e agente de Alan Kardec, que tem o mesmo nome do filho, resolveu se reservar e não quer mais falar com a imprensa. Na quinta-feira, ele disse rapidamente para a reportagem que ele estava cansado de toda a história e não sabia quando tudo isso iria acabar.

Em meio a tamanha turbulência e com a possibilidade de perder um de seus principais jogadores, o Palmeiras treina nesta sexta-feira na Academia de Futebol e, após a atividade, o técnico Gilson Kleina vai dar entrevista coletiva.