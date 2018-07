Alan Kardec passa bem após cirurgia e deve ter alta no fim de semana

De acordo com os médicos, o procedimento cirúrgico durou uma hora e meia e foi bem-sucedido. Kardec deve ter alta no fim de semana, segundo a equipe do ortopedista Rene Abdalla. Depois de ser liberado, o jogador do São Paulo permanecerá em repouso em casa. Ainda não há data definida para ele iniciar o tratamento no REFFIS do clube.

O atacante sentiu a lesão ainda no primeiro tempo do jogo contra o San Lorenzo, em Buenos Aires. Kardec deixou o gramado para a entrada de Centurión e, assim que chegou ao Brasil, iniciou o trabalho de fisioterapia em preparação para a cirurgia, realizada nesta quinta.

Na semana passada, o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, disse que o clube não tem uma opção de reforço para o lugar de Kardec. Segundo o dirigente, nenhum atacante se destacou no Campeonato Paulista e demonstrou condições de assumir a vaga do camisa 14. Alexandre Pato, Luis Fabiano, Ewandro e Jonathan Cafu são as opções da equipe para o setor ofensivo.