Alan Kardec preocupa o São Paulo para os últimos jogos do ano

No lance, o atacante recebeu lançamento e passou pelo goleiro Armani, que o derrubou. O choque acabou causando uma torção no tornozelo direito do atleta, que se manteve em campo por mais alguns minutos até uma nova pancada, aos 42, tirá-lo definitivamente em campo.

Só nas últimas semanas o time tricolor perdeu Maicon (lesão no joelho) e Lucão (fratura no pé) por problemas de traumas. Além deles, Rodrigo Caio precisou passar por cirurgia por causa de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho e só volta a jogar em 2015. "Perdemos muitos jogadores por pancadas, a parte muscular, que era a que mais nos preocupava, está indo muito bem. A gente esperava mais dificuldade nisso", emendou Muricy.