Alan Kardec quer que Palmeiras marque pressão contra o Ceará, na Série B

SÃO PAULO - O atacante Alan Kardec afirmou que o Palmeiras tem que marcar pressão na saída de bola adversária para vencer o Ceará, neste sábado, na Arena Castelão, pela Série B. O jogador quer que a escalação mais ofensiva do time para a partida se transforme em um posicionamento mais avançado no campo do aversário.

"Para vencer vamos ter que cercar, arriscar e marcar pressão. Quando jogamos avançados, conseguimos ir bem na Série B", explicou o atacante, que é o artilheiro do Palmeiras na competição, com cinco gols. "Temos que mostar uma postura aguerrida para voltar a vencer", completou.

O time vem de duas derrotas consecutivas, ao perder por 1 a 0 para o Boa, no último sábado, e levar 3 a 0 do Atlético-PR, quarta-feira, resultado que decretou a eliminação na Copa do Brasil e levou o elenco a tomar uma bronca da direção. Neste sábado, portanto, será a chance de mostrar serviço.

Se Alan Kardec quer um time mais avançado, a escalação dá bons indícios de que isso vai acontecer. O técnico Gilson Kleina conta com o retorno de Valdivia e manteve ao lado do chileno o meia Mendieta. Assim, o Palmeiras vai a campo com dois armadores, em vez de apenas um, como vinha acontecendo.