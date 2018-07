Alan Kardec reduz proposta para tentar fechar acordo com Palmeiras

SÃO PAULO - Alan Kardec parece realmente decidido a renovar o seu contrato com o Palmeiras. O atacante tomou a decisão de reduzir o seu pedido salarial durante uma reunião realizada na quarta-feira, sem a presença do presidente Paulo Nobre, que estava no Rio de Janeiro para a eleição de Marco Polo Del Nero para a presidência da CBF.

A negociação está emperrada porque existe uma diferença entre o que pede o jogador e o que o Palmeiras está decidido a pagar a ele. Kardec já deixou claro que não se opõe a assinar um contrato de produtividade, mas quer um valor fixo maior do que o que foi oferecido pelo clube alviverde. A negociação é para que ele assine contrato até 2019.

O Palmeiras já tem um acordo com o Benfica para pagar 4 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões) para ficar em definitivo com o jogador, mas precisa resolver essa situação até o fim do mês. Caso não exista um acordo até essa data, os representantes do jogador poderão ouvir propostas de outros clubes. Alan Kardec não esconde a ansiedade e já pediu para que a situação seja decidida antes da partida contra o Criciúma, domingo, em Santa Catarina, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro.

O gerente de futebol do Palmeiras, Omar Feitosa, conversa com frequência com Alan Kardec e tenta passar tranquilidade ao atacante, que tem contrato até 30 de junho.