Alan Kardec se diz pronto para ser titular no Santos Artilheiro do Santos no Campeonato Paulista com quatro gols, o atacante Alan Kardec está pronto para voltar a ser titular da equipe do técnico Muricy Ramalho. Nesta quinta-feira, diante do Botafogo, em Ribeirão Preto, ele vai substituir Borges, que será poupado com um incômodo no músculo posterior da coxa direita. Agora, porém, exercerá uma função diferente daquela das primeiras rodadas, como centroavante.