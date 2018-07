Alan Kardec volta a treinar e se aproxima de retorno ao São Paulo

Quase seis meses desde a última partida pelo São Paulo o atacante Alan Kardec se aproxima do retorno aos gramados. O jogador treinou com o grupo nesta sexta-feira, participou do trabalho de finalização e deve voltar a ser utilizado pela equipe no próximo mês depois de concluir a recuperação de uma cirurgia no joelho direito.

Kardec foi liberado para treinar com o elenco pela primeira vez na tarde de quinta-feira. O trabalho é a última etapa da recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito sofrida no dia 1º de abril, durante jogo contra o San Lorenzo, pela fase de grupo de Copa Libertadores, em Buenos Aires.

Depois de ser submetido a uma operação, o atacante passou por etapas como fisioterapia, hidroginástica e corridas leves pelo campo. Nesta sexta, o jogador treinou no gramado com um colete de cor diferente dos demais, para que participasse ao mesmo tempo das duas equipes no coletivo e evitasse, assim, possíveis divididas e disputas de bola que possam atrapalhar a recuperação.

Em 2015, Kardec fez 17 partidas pela equipe e marcou sete gols, todos pelo Campeonato Paulista. Pelo clube o jogador tem 52 partidas e 17 gols anotados desde a sua chegada, no ano passado.