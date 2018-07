Alan Mineiro já fala como reforço do Corinthians para 2016

O Corinthians ainda não confirma oficialmente, mas Alan Mineiro será jogador do clube em 2016. O meia de 28 anos, que se destacou pelo Bragantino na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, já até fala como reforço da equipe paulistana. Ele já teria assinado contrato de três anos para jogar no Itaquerão.

"Todos os clubes que passei fiz bastante gols. Espero que agora no Corinthians não seja diferente. Sou um jogador que sempre finalizou bastante, que joga perto da área. Meus colegas até brincavam comigo de que a bola gostava do meu pé. Tenho esperança de poder honrar a camisa do Corinthians mantendo essa postura", disse Alan Mineiro em entrevista ao site da Federação Paulista de Futebol (FPF).

De acordo com a reportagem da FPF, o meia tinha direitos federativos ligados à Ferroviária, foi emprestado ao Bragantino, e agora acertou contrato de três anos com o Corinthians. O time de Parque São Jorge tem uma parceria com o de Bragança Paulista para a troca de atletas e inclusive cedeu o técnico Osmar Loss para o Bragantino durante a temporada.

Com passagens por outros nove clubes brasileiros (11 no total), nenhum deles de primeira divisão, Alan Mineiro agora deve entrar de férias para se apresentar ao técnico Tite junto com o restante do elenco, na primeira semana de janeiro.

"É um momento de muito agradecimento. Ano passando joguei a Série B pelo Boa e pelo Icasa. Neste ano foi o Bragantino que já é um time com tradição muito grande e com uma ótima visibilidade. Sabia que ali teria uma boa visibilidade e aproveitei todas as oportunidades que me foram dadas, espero que chegue logo o dia 6 de janeiro para que eu comece a treinar com o Corinthians e mostre o meu potencial da melhor forma possível", comentou.

Alan Mineiro, que assim como Pelé é natural de Três Corações (MG), também já jogou por Rio Branco (Paraná), São Bernardo, Olé Brasil, Paulista, Ferroviária (São Paulo) e Águia Negra (Mato Grosso do Sul). No exterior, defendeu Albirex Niigata (Japão) e Guarani (Paraguai).