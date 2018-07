Alan Mineiro é confirmado como novo reforço do Fortaleza de Rogério Ceni

O Fortaleza anunciou oficialmente, no início da noite deste sábado, que acertou a contratação do meia Alan Mineiro para a temporada de 2018. Assim, o jogador se tornou o mais novo reforço da equipe, que no próximo ano será comandada por Rogério Ceni.

Com passagem apagada pelo Corinthians em 2016, quando disputou apenas 11 partidas pelo time e marcou dois gols, o meio-campista estava defendendo o Vila Nova, de Goiás, pelo qual se destacou como quarto maior artilheiro da edição passada da Série B do Campeonato Brasileiro, com 11 gols.

Com o seu desempenho, Alan Mineiro ajudou o time goiano a terminar a competição na sétima posição. E ele chegará ao Fortaleza com status de principal referência no time para o seu meio-campo. Isso ficou claro na postagem que o clube fez em sua página no Twitter ao oficializar a contratação do atleta. "Prazer, Alan Mineiro, o novo camisa 10 do Fortaleza EC. Bem-vindo ao Leão", escreveu o clube.

Com 30 anos de idade, Alan Mineiro se tornou o oitavo reforço confirmado pelo time cearense para a próxima temporada, para qual garantiu a chegada de Rogério Ceni no ano em que vai comemorar o seu centenário. Os outros foram o zagueiro Roger Carvalho, os volantes Pablo e Derley, os meias João Henrique e Edinho e os atacantes Léo Natel e Gustavo. Este último voltou a ser liberado pelo Corinthians, que o contratou em 2016, mas não teve sucesso e acabou sendo emprestado ao Bahia e depois ao Goiás nesta temporada passada.