Alan Patrick aprova atuações como titular no Santos

"Marquinhos vem de trás, armando as jogadas, como eu. Temos quase as mesmas características, embora eu procure mais fazer jogadas individuais pelos lados do campo. Mas as funções são quase iguais", analisou o jogador cujo futebol mais se aproxima do de Paulo Henrique Ganso. "Esses jogos seguidos estão sendo bons para mim e se eu for mantido, quero continuar melhorando. Mas, quem decide é o professor Martelotte", lembrou Alan.

Embora o Santos tenha sido derrotado pelo São Paulo no clássico do último domingo no Morumbi, Alan Patrick teve uma razão para comemorar: o gol marcado em Rogério Ceni, um dos maiores goleiros de todos os tempos no futebol brasileiro. "O gol foi importante para mim e espero que tenha sido o início de uma nova fase na minha carreira", afirmou o meia.