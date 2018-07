Alan Patrick deve ser a novidade do Flamengo contra o América-MG

O Flamengo realizou neste domingo o último treino antes do duelo contra o América-MG, nesta segunda-feira, às 20 horas, em Cariacica, no encerramento da 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o trabalho, a equipe embarcou para o Espírito Santo.

O técnico Zé Ricardo comandou um trabalho tático, com uma preocupação especial para as jogadas de bola parada. O treinador não confirmou a escalação da equipe. Sem poder contar com o meia Everton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a tendência é que ele utilize Alan Patrick, que retorna de lesão muscular, um pouco mais recuado e dê liberdade para Mancuello na criação das jogadas.

No ataque, Fernandinho deve ficar com a vaga de Marcelo Cirino. O provável Flamengo que entrará em campo nesta segunda terá: Muralha; Pará, Réver, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Alan Patrick e Mancuello; Fernandinho e Guerrero.

Já sabendo de todos os resultados da rodada, o Flamengo pode alcançar até a quinta colocação em caso de vitória sobre o lanterna América-MG, que vem de seis derrotas consecutivos. Com isso, ficaria a dois pontos de distância do Santos, o quarto colocado.

O time rubro-negro está na sétima posição, com 24 pontos, e pode igualar a pontuação do Atlético Paranaense, o quinto colocado. A definição da posição ficaria pelo saldo de gols. Atualmente, o Flamengo tem zero de saldo contra três positivo do time paranaense.