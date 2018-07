Alan Patrick faz exames médicos para acertar com o Palmeiras

O Palmeiras está muito próximo de anunciar mais uma contratação. O meia Alan Patrick, que estava no Internacional, faz exames médicos e pode ser anunciado ainda nesta terça-feira. A informação foi dada pela rádio Jovem Pan e confirmada pelo Estado. Além dos exames, o jogador também precisa acertar alguns detalhes para assinar o vínculo.

Alan Patrick tem seus direitos ligados ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que já avisou não ter interesse em contar com o jogador. Ele começou no Santos e em 2011 foi negociado com os ucranianos. Em 2013, retornou ao Brasil para jogar no Internacional, onde teve um início discreto, mas ganhou espaço com o passar do tempo.

Além de Alan Patrick, o clube espera acertar o quanto antes também com o atacante Jonathan Cafu, da Ponte Preta, e com o volante Arouca, que tenta se desligar na Justiça do Santos, por falta de pagamento de salários.

Até o momento, o Palmeiras acertou 12 contratações. São eles: o lateral-direito Lucas; o lateral-esquerdo João Paulo; os zagueiros Vitor Hugo e Victor Ramos; os volantes Gabriel, Amaral e Andrei Girotto; os meias Zé Roberto e Robinho e os atacantes Dudu, Leandro Pereira e Rafael Marques.