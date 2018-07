Alan Patrick passa por cirurgia na mão e desfalca Inter

PORTO ALEGRE - Titular na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no último domingo, o meia Alan Patrick se tornou desfalque para o técnico Dunga no Internacional. Ele sofreu uma fratura na mão esquerda, precisará passar por cirurgia e ficará afastado dos gramados por cerca de 35 dias.

Desta forma, Alan Patrick se tornou mais um problema para a lista de Dunga, que também seguirá sem poder contar com o argentino Scocco. O atacante, que foi desfalque diante do Cruzeiro, segue sentindo dores no tornozelo, ficará realizando trabalho fisioterápico e não enfrentará o Vasco, quinta-feira, em Macaé, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outro problema para o técnico Dunga é o zagueiro Alan, que também não enfrentou o Cruzeiro e segue afastado por conta de uma lesão muscular na coxa. Por outro lado, o técnico do Inter terá três importantes retornos. O zagueiro Índio, o volante Airton e o meia D''Alessandro cumpriram suspensão no domingo e devem ser titulares contra o Vasco.