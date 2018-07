Alan Patrick retorna de lesão ao Fla e Damião pode estrear contra América-MG

O elenco do Flamengo ganhou dois dias de folga após o empate por 3 a 3 no clássico com o Botafogo, no sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, estiveram no centro de treinamento apenas os jogadores que se recuperam de lesão.

Ederson, Emerson Sheik e Alan Patrick participaram de atividade na academia. A situação menos grave é a de Alan Patrick, que se recupera de um edema na coxa direita. Ele também realizou um treino com bola e pode se juntar ao restante do elenco nesta semana.

Os outros dois casos inspiram mais cuidados. Ederson se recupera de uma pancada no joelho esquerdo sofrida no jogo contra o Corinthians, em 3 de julho, e não tem data para retornar aos gramados. Mesma situação de Sheik, que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita durante treino em 6 de julho.

O Flamengo pode ter duas estreias no próximo jogo. O centroavante Leandro Damião e o zagueiro Donatti se reapresentam nesta terça e terão condições legais para entrar em campo contra o América-MG, na próxima segunda-feira, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.