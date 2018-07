Alan Patrick só deve voltar no Santos em 2011

Um exame de ressonância revelou nesta sexta-feira que o meia Alan Patrick sofreu um estiramento do posterior da coxa esquerda, na partida contra o Vasco, na quarta-feira. A previsão inicial, segundo informou o departamento médico, é de que ele fique afastado entre duas e três semanas. Assim, o jogador dificilmente terá condições de voltar a jogar neste ano pelo Santos.

Alan Patrick sofreu a contusão logo aos três minutos do jogo com o Vasco, ao tentar puxar um contra-ataque. Ele já iniciou tratamento nesta sexta-feira, mas tem chances mínimas de se recuperar até a partida contra o Flamengo, em 5 de dezembro, última do Santos pelo Campeonato Brasileiro.

Praticamente recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no final de outubro, o volante Arouca voltou a treinar nesta sexta e será submetido a uma nova avaliação médica no sábado. "Ele ainda sente um leve desconforto e será avaliado para ver se tem condições de jogar contra o Goiás no domingo", informou o médico Maurício Zenaide.