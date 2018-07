Alan Patrick treina e deve reforçar o Internacional contra o Fluminense

PORTO ALEGRE - O Internacional pode contar com pelo menos um reforço para a nona rodada do Brasileirão, a última antes da parada para a Copa do Mundo. Isso porque o meia Alan Patrick treinou normalmente nesta quinta-feira e indicou que estará à disposição do técnico Abel Braga para a partida de domingo, contra o Fluminense, em Macaé.

Se conseguir provar que está bem da lesão na coxa direita, Alan Patrick deve entrar no time no lugar de Eduardo Sasha, formando o meio-campo com D'Alessandro e Valdivia. Isso porque Alex, machucado, e Aránguiz, à serviço da seleção chilena, são desfalques certos para a partida.

O Inter também não pode contar com Paulão, Rafael Moura e Otávio, machucados, além de Gilberto, que está com a seleção brasileira sub-21 na França. Assim, a tendência é a equipe ser escalada domingo com: Dida; Diogo, Ernando, Juan e Fabrício; Willians, Wellington, Alan Patrick, Valdívia e D'Alessandro; Wellington Paulista.