Alan Patrick treina e será apresentado pelo Inter

PORTO ALEGRE - Novo reforço do Internacional, Alan Patrick foi a principal novidade do treinamento da manhã desta terça-feira no CT do Parque Gigante. O meia, contratado junto ao Shakhtar Donetsk, fez um trabalho físico - a sua primeira atividade no novo clube - e será apresentado ainda nesta terça, a partir das 16h30.

Alan Patrick treinou ao lado dos jogadores que estão em fase final de recuperação de lesões. Enquanto isso, os titulares na vitória por 5 a 3 sobre o Vasco, domingo, em Caxias do Sul, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, realizaram apenas um trabalho físico.

Assim, o técnico Dunga não indicou a escalação do time que vai enfrentar o América-MG, nesta quarta-feira, em Caxias do Sul, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Para este duelo, o Internacional não poderá contar com o lateral-esquerdo Fabrício, suspenso, mas em compensação terá o reforço do volante Willians, de volta após cumprir gancho.

Alan Patrick foi cedido por empréstimo ao clube até o final deste ano. O meia, de 22 anos, foi formado nas categorias de base do Santos, sendo bicampeão paulista, campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Em 2011, foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, que agora o negociou com o clube gaúcho.