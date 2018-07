Alan Patrick treina no Palmeiras antes de ser oficializado

Antes mesmo de ser oficializado como mais novo reforço do Palmeiras para 2015, o meia Alan Patrick treinou na manhã desta quinta-feira na Academia de Futebol. O jogador participou de um trabalho físico ao lado de Rafael Marques, Dudu e Victor Ramos, últimos jogadores confirmados pelo clube como contratados.

Essa foi a primeira vez que Alan Patrick realizou uma atividade no campo ao lado dos seus novos companheiros. O jogador, cujos direitos econômicos estão ligados ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, estava no Internacional e agora inicia uma nova fase de sua carreira por um clube grande do futebol paulista. Ele começou sua trajetória profissional no Santos em 2011 e foi negociado com os ucranianos, antes de retornar ao Brasil em 2013 para defender o Inter.

E se Alan Patrick começou a trabalhar no gramado, Valdivia, que se recupera de lesão na coxa esquerda, apenas correu em volta do gramado da Academia de Futebol nesta manhã de quinta. Por causa do problema muscular, o meia chileno não terá condições de enfrentar o Shandong Luneng, da China, neste sábado, no Allianz Parque, no primeiro amistoso da pré-temporada da equipe palmeirense.

Enquanto Valdivia e Alan Patrick apenas treinaram fisicamente, o técnico Oswaldo de Oliveira comandou outros jogadores em um trabalho tático de ataque contra defesa, sendo que o setor defensivo foi escalado com Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto, enquanto Gabriel e Amaral formaram dupla de volantes.