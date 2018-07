Alán Ruiz chega ao Grêmio mirando adaptação rápida ao país

PORTO ALEGRE - O Grêmio apresentou nesta sexta-feira mais um reforço para o seu elenco. Depois de liberar Elano para o Flamengo, o clube gaúcho encontrou no meia Alán Ruiz, de apenas 20 anos, um substituto à altura para chegar e ser titular da equipe na Libertadores. O jogador chegou motivado e prometendo se adaptar rápido.

"É uma equipe que gosto muito, que sempre entra nas competições com força. Estou muito contente pelo interesse do Grêmio no meu futebol e venho para somar ao grupo. Acredito que vou me adaptar o mais rápido possível", disse Ruiz, apresentado na sala de conferências do Estádio Olímpico. Ruiz, chega por empréstimo de um ano com valor de compra fixado junto ao San Lorenzo, que foi campeão argentino no semestre passado com o garoto atuando como titular em apenas três partidas. Na apresentação, o meia, que é canhoto e foi revelado pelo Gimnasia La Plata, recebeu a camisa 11 do clube gaúcho.