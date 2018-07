Alan Ruiz sofre lesão e desfalca o Grêmio por 15 dias Com uma lesão na coxa direita, o argentino Alan Ruiz vai desfalcar o Grêmio por pelo menos duas semanas, de acordo com o que informou o clube nesta segunda-feira. O jovem jogador, de 20 anos, titular absoluto do meio-campo, deverá ficar de fora das partidas contra Coritiba, domingo, e Vitória, no outro fim de semana, ambas pelo Brasileirão.