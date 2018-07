Alan Ruschel é primeiro brasileiro da tragédia da Chapecoense a deixar hospital

O lateral Alan Ruschel, da Chapecoense, recebeu alta do hospital onde estava internado em Chapecó, em Santa Catarina, nesta sexta-feira, por volta das 16h20 (horário de Brasília). O jogador é o primeiro dos quatro sobreviventes brasileiros do acidente aéreo na Colômbia, que deixou 71 pessoas mortas, a ir para casa.

O atleta passou pela porta do Hospital Unimed Chapecó em uma cadeira de rodas, levantou-se e entrou no carro dos familiares para superar mais uma etapa do seu processo de recuperação. Neste sábado, Alan Ruschel dará sua primeira entrevista coletiva sobre a tragédia que devastou a cidade de Chapecó.

Os médicos destacaram na quinta-feira uma grande evolução do paciente, que estava sujeito apenas ao fim dos antibióticos e à avaliação ortopédica final para ser liberado para ir para casa. O corpo médico do Hospital Unimed disse também estar surpreso com a rápida recuperação do jogador, um dos passageiros do voo da LaMia que caiu nos arredores de Medellín, em 28 de novembro.

O jornalista Rafael Henzel, o zagueiro Neto e o goleiro Jackson Follmann também já estão no Brasil, mas os três continuam internados. A expectativa é de que o radialista seja o próximo a receber alta, prevista para a segunda-feira.