'Alan Ruschel já consegue sentar e fazer exercícios', conta irmã do lateral da Chapecoense

Alan Ruschel, um dos sobreviventes do acidente aéreo que vitimou 19 jogadores da Chapecoense na semana passada, apresenta boa evolução no quadro clínico. De acordo com sua irmã Amanda, que vem atualizando as informações sobre o jogador através das redes sociais, o lateral já consegue conversar, sentar e fazer exercícios.

"O Alan vem progredindo muito, está falando bastante. Marina nos informou que ele já sentou, fez exercícios e fisioterapia. Ficamos felizes, com cada evolução dele, uma grande vitória. Muita gente perguntando quando ele volta... Não tem previsão ainda. O importante é que ele está muito bem," escreveu Amanda, em sua página no Instagram.

Alan foi o primeiro passageiro do avião a ser encontrado com vida. Com fratura vertebral, precisou ser submetido a cirurgia, mas apresenta boas perspectivas de melhora. O jogador já até brincou com os médicos da UTI, pedindo um churrasco.

Na segunda, os médicos em Rionegro, perto de Medellín, na Colômbia, haviam afirmado que a evolução do paciente podia ser medida pelo fato de poder sentar, o que era previsto para os próximos dias. Mas já nesta terça o lateral já conseguiu sentar, segundo o depoimento da irmã.

"O Alan está bem, sem sinal de infecção e está estável, não há grande alteração. Nas próximas 24 horas deve sentar fora do leito", comunicou o médico intensivista Edson Stakonski, no Hospital San Vicente, em Rionegro.