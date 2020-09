Alan Ruschel não viaja com a Chapecoense e se aproxima de acerto com o Cruzeiro

Cortado da delegação que embarcou para o Recife para resolver assuntos particulares, o lateral-esquerdo Alan Ruschel está perto de deixar a Chapecoense, assim como de acertar com o Cruzeiro. Em Minas Gerais, ele reencontraria Ney Franco, técnico com quem trabalhou no Goiás. O jogador de 31 anos foi campeão catarinense no último domingo.

"Recebemos uma consulta do Cruzeiro na segunda-feira, mas por enquanto foi só isso. Não avançou nada ainda", disse Alexandre Puhlmann, empresário de Alan Ruschel.

O jogador é um dos sobreviventes da tragédia com o voo da Chapecoense em 2016. Ele tem uma história com o clube de Chapecó (SC), mas está sem receber as férias, assim como o 13.º salário e os direitos de imagem. "Desde que apareceram as propostas, a Chape iniciou uma tratativa para renovação. Há esse interesse por parte deles. Mas o Cruzeiro é o Cruzeiro. Não vou te dizer que não vamos negociar se de fato chegar a proposta", completou Puhlmann.

O Cruzeiro, porém, tem um grande problema na Fifa. O clube mineiro está proibido de contratar por conta da dívida de R$ 7 milhões pela contratação do atacante Willian em 2014. Os mineiros precisam pagar a dívida com o Zorya, da Ucrânia, para voltar a inscrever atletas.

Em campo, o Cruzeiro ocupa a 13.ª colocação com oito pontos, enquanto que a Chapecoense fecha o G4, em quarto lugar, com 16. Nesta sexta-feira, às 21h30, o time catarinense visitará o Náutico, no estádio dos Aflitos, pela 10.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.