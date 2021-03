Alan Ruschel revela que Cruzeiro tem de melhorar muito: 'A gente sabe disso'

O Campeonato Mineiro será retomado nesta quinta-feira após uma paralisação de 10 dias por determinação do governo de Minas Gerais, que decretou a proibição de atividades esportivas coletivas até esta quarta na chamada "Onda Roxa". O Cruzeiro, em busca de pontos para subir na tabela de classificação - está em quinto lugar -, encara o Tombense, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta rodada.

O lateral-esquerdo Alan Ruschel reconheceu nesta quarta-feira que o Cruzeiro precisa melhorar neste início de temporada. A equipe tem tido atuações criticadas pela torcida e o desempenho também não tem sido o desejado. Ameaçou uma engrenada no Estadual após vencer URT e Athletic, mas foi freado pelo América-MG, que o venceu por 1 a 0 na rodada passada.

"Claro que a gente tem que melhorar muito ainda, a gente sabe disso e a gente vai em busca disso no decorrer dos jogos. Amanhã (quinta-feira) é uma grande oportunidade para a gente tentar evoluir", pontuou o atleta, que disse que o time está se adaptando ao estilo do técnico Felipe Conceição.

"O meu estilo de jogo no ano passado era diferente, aqui é um estilo mais agressivo. Acho que o estilo do Felipe é um jeito novo para a maioria que chegou, então a gente está se adaptando ainda e buscando fazer aquilo que ele está pedindo. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, mas a gente está fazendo de tudo para que as coisas possam evoluir e vão evoluir", projetou Ala Ruschel.

Na derrota para o América-MG, o lateral-esquerdo foi improvisado no meio de campo. Ele afirma que topa jogar onde o técnico achar melhor. "Eu já falei para o Felipe que quero ajudar, independente de que função for, se for na lateral ou se for no meio", completou.