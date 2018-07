Alan Santos é vetado e desfalca equipe contra Botafogo, neste sábado

SANTOS - Titular do Santos neste começo de temporada, o volante Alan Santos foi vetado pelos médicos e desfalca o time no jogo deste sábado, contra o Botafogo, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Paulistão. Ele teve uma mialgia no músculo interno da coxa esquerda, durante a vitória sobre o Corinthians na última quarta-feira, e o clube não determinou qual o tempo previsto para a recuperação.

Sem Alan Santos, o técnico Oswaldo de Oliveira deve optar pela escalação do volante Leandrinho para compor o meio-de-campo diante do Botafogo. Mas ele ainda pode ter outro desfalque neste sábado. O lateral-esquerdo chileno Mena levou uma pancada no joelho esquerdo durante o clássico com o Corinthians e é dúvida - o exame médico não apontou qualquer lesão no local.

Embalado pela goleada por 5 a 1 sobre o rival Corinthians, o Santos espera ter no jogo deste sábado a estreia do atacante Leandro Damião, seu grande reforço na temporada - foi contratado por cerca de R$ 42 milhões. Para isso, ainda precisa regularizar a documentação do jogador nesta sexta-feira, o que a diretoria do clube mostra confiança de que irá conseguir fazer.