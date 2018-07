Alan Santos espera sequência após lesão de Arouca

SANTOS - Titular diante da Portuguesa e provável opção novamente para a vaga de Arouca diante do Coritiba, domingo, na Vila Belmiro, Alan Santos espera aproveitar a contusão do titular para ter uma sequência e, quem sabe, se firmar no Santos. Apesar de não poupar elogios a Arouca, o jogador vê essa continuidade como sua grande oportunidade.

"Arouca é um cara que eu admiro, excepcional dentro e fora de campo, que eu me espelho, que é o meu amigo. Mas quero ter uma oportunidade, uma sequência, quero aproveitar essa oportunidade para ser sempre opção, agradecendo o Claudinei (Oliveira) por confiar no trabalho", declarou.

Com problema muscular na coxa esquerda, Arouca está praticamente fora do confronto contra o Coritiba, pelo Brasileirão, o que faria com que Alan Santos tivesse a responsabilidade de marcar o meia Alex, destaque do líder do campeonato. "O Alex é um grande jogador, mas não podemos fazer nosso jogo em cima dele. Mesmo eles sendo líderes, precisamos impor o nosso ritmo."

Alan Santos ainda comentou sobre a reação do Santos, que começou mal o Brasileirão e hoje já ocupa a oitava posição. "Toda vitória é importante, cada tijolinho é importante para construirmos um castelo no fim do campeonato. Os grandes campeões brasileiros caiam, mas tomavam um rumo para ser campeão. Pode chegar um tempo em que vamos descer no Brasileiro, mas na hora certa vamos subir para sermos campeões", afirmou.