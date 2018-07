Alan Santos se despede da Vila Belmiro e deve ir para o Coritiba

O Santos perdeu mais um jogador da nova geração dos Meninos da Vila. Nesta quinta-feira, o volante Alan Santos, de 23 anos, anunciou que rescindiu contrato com o clube da Vila Belmiro. Ele é esperado para fazer exames médicos no Coritiba e assinar contrato.

"Obrigado, Santos por tudo. Foram momentos bons e momentos difíceis. Foi onde fiz muitas amizades, onde não tive só colegas de trabalho, mas sim amigos/irmãos. Obrigado aos torcedores que me elogiaram e aos que criticaram também, pois isso me fez crescer e aprender muitas coisas", escreveu o jogador na sua conta no Instagram.

No Santos desde 2009, o jogador, formado pelo Vitória, começou a se destacar em 2013. No ano passado, foi titular em parte do Campeonato Paulista e atuou em 15 partidas do Brasileirão. Alan Santos rescindiu contrato, mas os santistas continuam tendo parte dos direitos econômicos.

Além dele, o Santos já havia perdido o atacante Giva para o Coritiba. No ano passado, o clube viu saírem o lateral Emerson, os atacantes Victor Andrade e Neilton e o meia Anderson Carvalho.