Alan Santos vê disputa saudável no meio-campo santista A substituição no elenco do Santos de Cícero, que se transferiu para o Fluminense, por Souza, recém-chegado do Cruzeiro, manteve alta a concorrência no meio de campo do clube, que hoje conta com pelo menos 10 opções à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira. A situação não é mal vista pelo volante Alan Santos, que antes da parada do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo vinha sendo titular do time.