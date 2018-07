Alario também recusa a China e continua no River Plate

Não foi só Wayne Rooney que recusou se transferir para a China nesta quinta-feira. Outro atacante especulado no Campeonato Chinês nesta reta final de janela de transferências era Lucas Alario, que soltou comunicado para afirmar que decidiu permanecer no River Plate.

"A decisão que eu tomei é ficar um tempo mais, continuar aqui. O dia de ontem (quarta) não foi fácil para mim, sabendo que começaram a falar desse tema faz duas semanas. Eu não pensava tanto nisso, pensava na minha recuperação. Ontem foi dada muita importância, porque era uma decisão da minha vida. Tomei ela pelo que senti, pelo que falei com minha família e meu representante", explicou.

Alario tem uma cláusula de rescisão com o River Plate na casa de 18 milhões de dólares, valor que um clube chinês, não revelado, afirmou que estava disposto a pagar. O atacante, porém, quer disputar a Copa Libertadores e ainda sonha com o mercado europeu. No Monumental de Nuñez desde julho de 2015, ele venceu a Libertadores daquele ano com o River. Depois, ganhou a Recopa Sul-Americana e a Copa Argentina de 2016.