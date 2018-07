Alarme de incêndio acionado por engano dá susto em seleção da Suécia

Mais cedo do que o previsto, a seleção sueca acordou em Samara, por volta das 9h30 da manhã deste sábado, no horário local, por causa de um alarme de incêndio acionado por um erro no hotel em que estava hospedada. Constatado o engano, a delegação se dirigiu para o restaurante para fazer a primeira refeição do dia.

"Nosso café da manhã abre às 8h30 (horário local), então fomos para lá. Foi um alarme falso, todos os jogadores estão bem", relatou o assessor de imprensa da seleção da Suécia, Staffan Stjernholm, em entrevista ao site sueco Fotbollskanalen. "Despertar impressionante que recebemos nesta manhã", registrou o lateral-direito Mikael Lustig por meio do Instagram.

A equipe vai disputar neste sábado, às 18 horas (no horário local, 11 horas de Brasília) uma partida pelas quartas de final da Copa do Mundo, contra a Inglaterra. Os suecos vêm de vitória por 1 a 0 sobre a Suíça nesta terça-feira, em São Petersburgo, pelas oitavas de final.

Se passar de fase, a Suécia vai esperar o vencedor da partida entre Croácia e Rússia, também pelas quartas de final do torneio, que será disputada neste sábado, às 15 horas (de Brasília). A seleção sueca não avança às semifinais de uma Copa desde 1994, quando terminou em terceiro lugar.