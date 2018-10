Alavés bate Celta de Vigo fora de casa e assume ponta provisória do Espanhol

Grande surpresa do Campeonato Espanhol neste início de temporada, o Alavés assumiu a liderança provisória da competição nesta sexta-feira. Vinda de vitória sobre o Real Madrid, a equipe visitou o Celta de Vigo na abertura da nona rodada e conquistou sua quinta vitória ao passar pelo adversário da Galícia por 1 a 0.

Apenas 14.º colocado na última edição do Espanhol, o Alavés é a sensação da competição este ano. Com o resultado desta sexta, subiu para 17 pontos e deixou para trás Sevilla, com 16, Barcelona e Atlético de Madrid, com 15, além do Real Madrid, que tem 14. Todos estes, no entanto, ainda atuam no fim de semana.

O Alavés volta a campo no próximo domingo, quando tenta manter o embalo diante do Villarreal, em casa. Já o Celta de Vigo sofreu a primeira derrota em casa na competição e parou nos 10 pontos, em décimo. Vindo de seis jogos seguidos sem vencer, o time encara o Eibar no próximo sábado, fora de casa.

Mesmo atuando fora de casa, o Alavés foi superior no início da partida, ocupando o campo de ataque e pressionando a saída de bola do Celta. Sua primeira grande chance foi com Manu García. Os donos da casa responderam com Boufal e Aspas, mas o primeiro tempo terminou sem gols.

Na etapa final, o Alavés voltou a se lançar ao ataque e foi premiado aos 12 minutos. Após lançamento da intermediária, Laguardia tocou para o meio e Pina finalizou para a rede. A partir daí, a equipe se fechou e cedeu a posse de bola ao Celta, que abusou do jogo aéreo e levou pouco perigo ao gol de Pacheco. Ao fim do jogo, vaias da torcida para o time da casa.