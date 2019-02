Alavés bate Levante e volta à zona de classificação para a Liga Europa

O Alavés se recuperou dos maus resultados recentes e voltou a vencer nesta segunda-feira. No encerramento da 23.ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe deixou para trás as quatro partidas sem triunfos e levou a melhor sobre o Levante, em casa, por 2 a 0.

O resultado recolocou o Alavés na zona de classificação para a Liga Europa, ultrapassando o Betis e indo a 35 pontos, em sexto. Por outro lado, o Levante fica perigosamente próximo à zona de rebaixamento, na 14.ª posição, com 27 pontos, quatro acima do Rayo Vallecano, que hoje estaria na segunda divisão.

Depois de derrotas consecutivas para Real Madrid, Rayo Vallecano e Getafe, além de empate com o Girona, o Alavés entrou em campo precisando mostrar serviço. Aos 22 minutos, abriu o placar com Laguardia, de cabeça, após escanteio cobrado da direita. Aos 48 da etapa final, Jony aproveitou erro crasso da defesa e finalizou na saída do goleiro para selar o placar.

Agora, o Alavés se prepara para duelo direto com o Betis, que acontecerá no próximo domingo, fora de casa. No dia anterior, o Levante terá pela frente o Celta, em Vigo, também pelo Espanhol.