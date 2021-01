Alavés, Cádiz e Elche são eliminados por times da 2ª divisão na Copa do Rei

A rodada deste sábado da Copa do Rei foi complicada para os times da primeira divisão espanhola. Três deles foram eliminados na fase que antecede as oitavas de final - Alavés, Cádiz e Elche -, com outros três só avançando na prorrogação ou nos pênaltis: Valladolid, Sevilla e Levante.

O técnico Abelardo Fernandez teve um pesadelo na estreia em sua segunda passagem pelo Alavés, sendo goleado por 5 a 0 pelo Almería, da segunda divisão. O atacante nigeriano Umar Sadiq foi o destaque da partida com dois gols.

O Cádiz perdeu, fora de casa, para o Girona por 2 a 0, com gols de Valery Fernández. E o Elche caiu para o Rayo Vallecano, também como visitante e por 2 a 0, com gols de Bebé e Alejandro Catena.

O Sevilla contou com um gol de Ocampos, na prorrogação, para bater o Leganés por 1 a 0. Após empate por 1 a 1 no tempo normal com o Peña Deportiva, o Valladolid marcou três vezes na prorrogação, sendo duas com Roque Mesa, avançando com o placar de 4 a 1. O Levante fez 4 a 2 no Fuenlabrada nos pênaltis, após empate por 1 a 1.

Atlético de Madrid, Getafe, Celta de Vigo e Huesca foram outros times da primeira divisão já eliminados, em fases anteriores da Copa do Rei.