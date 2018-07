Alavés derrota o Villarreal e aquece luta por vaga espanhola na Liga Europa

O Alavés - que se prepara para decidir a Copa do Rei da Espanha contra o Barcelona no dia 27 de maio - venceu o Villarreal por 2 a 1, nesta segunda-feira, em jogo disputado no País Basco que encerrou a 32.ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado atrapalhou a luta da equipe visitante por uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

Com a derrota, o Villarreal, quinto colocado na competição, ficou estacionado na tabela de classificação com 54 pontos, oito atrás do Sevilla, em quarto. A equipe agora se vê ameaçada na corrida pela Liga Europa, especialmente por Athletic Bilbao (53) e Real Sociedad (52). Já o Alavés segue apenas em uma posição intermediária na liga espanhola - é o 11.º colocado, com 43 pontos.

Os primeiros minutos da partida foram de poucas emoções. As equipes até buscavam o gol, mas sem levar perigo aos goleiros. Somente aos 35 minutos, o meia Gómez aproveitou o rebote de uma dividida dentro da área do Villarreal e, com um chute forte e rasteiro da entrada da área, abriu o placar para os donos da casa.

Aos 44 minutos, o zagueiro Ely surgiu sozinho no meio da área para aproveitar de cabeça uma cruzamento da direita, após boa troca de passes do ataque da equipe de Alavés, e ampliou para 2 a 0.

O segundo tempo começou da mesma forma que a etapa inicial, com poucas jogadas agudas por parte de ambos os ataques. Entretanto, aos 24 minutos, um erro na saída de bola do lado esquerdo da zaga do Alavés deu mais emoção à partida. O atacante Bakambu aproveitou a falha e bateu forte: 2 a 1.

O lance animou a equipe visitante, que passou a pressionar os donos da casa. O mesmo Bakambu, autor do gol, ainda teve tempo para dar um grande susto na torcida local. Aos 48 minutos, nos segundos finais dos acréscimos, o atacante ficou frente a frente com o goleiro do Alavés, mas jogou a chance do empate para fora.

Na próxima rodada, a 33ª da competição, o Alavés vai encarar o Las Palmas, equipe que está cinco pontos atrás na tabela de classificação (38), fora de casa. Já o Villarreal jogará nos seus domínios contra a equipe do Leganés, 17.º colocado com 27 pontos, somente cinco a frente do Sporting Gijón, primeiro time da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol.