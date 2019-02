Alavés empata com Betis fora de casa e perde chance de passar Sevilla no Espanhol

Jogando em casa, o Betis empatou com o Alavés por 1 a 1, em jogo válido pela 25.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, os visitantes, na sexta colocação, chegaram a 36 pontos, um a menos que o Sevilla, o primeiro dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

O meio-campista argentino Lo Celso abriu o placar para os donos da casa aos 15 minutos do primeiro tempo, em um contra-ataque que surgiu depois de uma cobrança de escanteio do Alavés. A resposta dos visitantes não demorou. Aos 28, o zagueiro Guillermo Maripan marcou de cabeça após cobrança de falta.

O Betis teve mais posse de bola durante a partida e também acertou o alvo mais vezes que o Alavés. Foram seis finalizações certas contra três do rival.

Com o resultado, o Betis chegou aos 33 pontos e desperdiçou a chance de encostar no Alavés. No próximo domingo, pela 25.ª rodada, o time de Sevilha visita o Valladolid e o do País Basco recebe o Celta, no sábado.