Alavés empata em casa e se torna 1º time garantido nas semifinais da Copa do Rei

O Alavés está classificado para as semifinais da Copa do Rei. Nesta terça-feira, atuando em casa, a equipe segurou o empate por 0 a 0 com o Alcorcón, da segunda divisão espanhola, e assegurou a sua vaga na próxima fase, pois havia vencido o duelo de ida, como visitante, por 2 a 0.

Assim, o Alavés se tornou o primeiro clube classificado às semifinais da Copa do Rei. E o grande herói da classificação foi o atacante Ibai Gómez, que marcou os gols do duelo de ida nos instantes finais do confronto, aos 40 e aos 45 minutos do segundo tempo.

Nesta terça, então, o Alavés só precisou sustentar a boa vantagem do jogo de ida para avançar à próxima fase da Copa do Rei. Assim, encerrou um jejum de 13 anos sem se classificar até essa etapa da competição espanhola.

As quartas de final da Copa do Rei prosseguem nesta quarta-feira com os jogos Eibar x Atlético de Madrid e Celta de Vigo x Real Madrid. Na quinta-feira, o Barcelona vai receber a Real Sociedad.