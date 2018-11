Alavés leva virada fora e fica mais distante do líder Barcelona no Espanhol

Numa inesperada briga pela liderança do Campeonato Espanhol, o Alavés desperdiçou boa chance de seguir na cola do Barcelona neste domingo. Jogando fora de casa, a modesta equipe espanhola levou uma virada do Eibar, pelo placar de 2 a 1, pela 11ª rodada da competição.

Com o tropeço, o Alavés estacionou nos 20 pontos e viu a distância aumentar para o Barça, que chegou aos 24 ao bater o Rayo Vallecano por 3 a 2, fora de casa, no sábado. Se tivesse vencido, o Alavés estaria com apenas um ponto atrás do líder, na segunda colocação. Agora é o terceiro. O vice-líder é o Atlético de Madrid, com os mesmos 20 pontos. Já o Eibar é o 11º, com 14.

A vitória fora de casa, que deixaria o Alavés próximo do Barça, parecia algo natural neste domingo quando o time abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, com Manu Garcia. Mas a expulsão de Ruben Duarte, aos 24, abreviou os planos dos visitantes.

No segundo tempo, o Eibar também perdeu um jogador por expulsão: Pablo De Blasis. Mas continuou melhor em campo, apesar da igualdade numérica de atletas em campo. E Joan Jordan empatou aos 24 minutos. E Pape Diop confirmou a vitória dos anfitriões ao balançar as redes aos 45 minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada, o Alavés vai receber o lanterna Huesca no domingo que vem. O Eibar visitará o Valladolid no sábado. E o líder Barcelona vai jogar com o Betis no Camp Nou, no domingo.