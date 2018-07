Albânia conquista vitória histórica e segue viva na Eurocopa

A Albânia conquistou neste domingo um resultado histórico ao derrotar a Romênia por 1 a 0, no Stade de Lyon, em Lyon, na França, pela terceira e última rodada do Grupo A da Eurocopa. Estreante na competição continental, este é o primeiro triunfo dos albaneses em um torneio oficial de seleções. E mais: mantém vivas as chances de classificação às oitavas de final.

Com três pontos, a Albânia encerrou a chave na terceira colocação - França, com sete, e Suíça, com cinco, ficaram à sua frente e avançaram direto; a Romênia, com um na lanterna, está eliminada. Nesta Eurocopa, agora com 24 seleções, os quatro melhores terceiros colocados de seis grupos passam às oitavas de final. E as chances são boas, já que em três das outras cinco chaves o terceiro colocado tem menos de três pontos.

Em campo, a partida não teve um bom nível técnico, mas não faltou emoção. No primeiro tempo, o duelo ficou muito amarrado no meio de campo e poucas chances de gol foram criadas. Na melhor delas, a Albânia conseguiu o seu gol - histórico por ser o primeiro na Eurocopa. Aos 42 minutos, o meia Sadiku começou a jogada pelo meio e tocou para a ponta direita. O lateral Hysaj cruzou na segunda trave e o camisa 10 albanês aproveitou indefinição do goleiro Tatarusanu e do zagueiro Chiriches para marcar de cabeça.

Na segunda etapa, o que era previsto aconteceu: uma forte pressão da Romênia. Com a necessidade da vitória para seguir com chances de classificação, os romenos foram todos para o ataque. Deixaram espaços para contra-ataques, mas não foram ameaçados pelos albaneses. A melhor chance para o empate aconteceu aos 30 minutos, quando o meia Andone arrancou pela direita, entrou na área e soltou uma bomba que explodiu na trave do goleiro Berisha.

Até o final, a seleção da Albânia se segurou como pôde e após o apito final do árbitro comemorou muito com os fanáticos torcedores a histórica vitória e, quem sabe, a histórica classificação. Vai ter de torcer até quarta-feira, quando acaba a fase de grupos da Eurocopa.

FICHA TÉCNICA

ROMÊNIA 0 x 1 ALBÂNIA

ROMÊNIA - Tatarusanu; Sapunaru, Grigore, Chiriches e Matel; Hoban, Prepelita (Sanmartean), Stancu, Popa (Andone) e Stanciu; Alibec (Torje). Técnico: Anghel Iordanescu.

ALBÂNIA - Berisha; Hysaj, Ajeti, Mavraj e Agolli; Memushaj, Basha (Cana) e Abrashi; Lenjani (Roshi), Lila e Sadiku (Balaj). Técnico: Giovanni De Biasi.

GOL - Sadiku, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Torje (Romênia); Hysaj e Basha (Albânia).

ÁRBITRO - Pavel Královec (Fifa/República Checa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Stade de Lyon, em Lyon (França).