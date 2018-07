Albânia é recebida com festa e tapete vermelho após Eurocopa

O elenco da Albânia que participou da Eurocopa foi recebido na sua volta para casa, nesta quinta-feira, em uma cerimônia com tapete vermelho e soldados da Guarda Nacional, numa homenagem pela primeira vez que a seleção disputou o torneio continental. O primeiro-ministro Edi Rama saudou os jogadores no Aeroporto Internacional de Tirana antes de eles embarcarem em um carro aberto.

A Albânia conquistou uma histórica primeira vitória na Eurocopa ao bater a Romênia por 1 a 0, assegurando o terceiro lugar no Grupo A. Mas antes a equipe perdeu para a Suíça e a anfitriã França, não conseguindo se classificar às oitavas de final como um dos quatro melhores terceiros colocados.

Os jogadores irão receber a chave simbólica de Tirana e passaportes diplomáticos, para destacar o papel informal como embaixadores da Albânia. Eles também estão programados para visitar um local onde torcedores se concentram, com shows, para saudar os apoiadores.

O governo da Albânia também decidiu dar um prêmio de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 3,8 milhões) para a seleção. "O esporte pode ser um bom modo de exercitar a diplomacia, e vocês mostraram que são os nossos embaixadores para o mundo", disse o ministro do Exterior da Albânia, Ditmir Bushati. "A Albânia tem muitos diplomatas, mas vocês atingiram a verdadeira excelência com a mensagem que enviaram ao mundo".

Milhares de torcedores ignoraram a temperatura de 38ºC para acompanhar o trajeto dos jogadores do aeroporto ao centro da cidade de Tirana, com as ruas cobertas com bandeiras nacionais. "Obrigado por seu apoio contínuo, e por ficar agora nesse calor", disse o capitão Lorik Cana, que está se aposentando do futebol internacional.

"A maior vitória vem para nós, albaneses comuns, alcançar uma grande vitória e provar para os outros que, quando estamos juntos, podemos vencer todas as batalhas", disse o prefeito de Tirana, Erion Veliaj.