Torcedores invadem coletiva de apresentação e expulsam novo técnico na Europa

O trabalho de Albert Riera como técnico do Olimpija Ljubljana não começou nada bem. Em sua apresentação como novo treinador da equipe da Eslovênia, o ex-jogador da seleção espanhola acabou expulso da coletiva de imprensa por torcedores da equipe.

De acordo com a imprensa local, os torcedores estariam insatisfeitos não somente com a escolha do novo treinador, mas com as decisões da diretoria. O último técnico, o teuto-croata Robert Prosinecki, pediu demissão, junto ao diretor Mladen Rudonja, ao fim da última temporada ao ver que não teria seus pedidos de contratação atendidos pelo comando do clube, especialmente pelo presidente Adam Delius.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os torcedores invadindo a entrevista coletiva e se dirigindo ao palco onde estavam Albert Riera e membros da direção do Olimpija Ljubljana. Diante da situação, após ser alvo de palavras ríspidas, o espanhol se retira da sala. Os torcedores - sendo alguns com o rosto coberto - ficam por mais alguns instantes se dirigindo aos mandatários do clube. Cerca de um minuto depois, eles abandonam o espaço, ainda desferindo de maneira agressiva algumas palavras para os presentes no palco. Depois que os membros da organizada deixaram o espaço, a coletiva prosseguiu com o presidente Adam Delius, mas sem a presença de Albert Riera.

Albert Riera iba a ser presentado como DT del Olimpia Ljubljana de Eslovenia hasta que los ultras ingresaron a la sala y lo obligaron a irse. Los ultras no aprobaban la salida del ex entrenador. Tranqui. pic.twitter.com/nb4FFjqIlf — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) July 4, 2022

Albert Riera tem sua primeira oportunidade como treinador principal de uma equipe. Ele passou algum tempo no turco Galatasaray, onde foi assistente de Domenèc Torrent, ex-Flamengo. Albert Riera terminou sua carreira como jogador no futebol esloveno. O ex-meia e lateral-esquerdo atuou no NK Zavrc (2015) e no FC Koper (2016). Ele também teve passagens por Mallorca, Espanyol, Manchester City, Liverpool, Watford, Olympiacos, Galatasaray e Udinese.

Ultras del Olimpia de Ljubljana expulsan a Albert Riera en su presentación como nuevo entrenador del equipo pic.twitter.com/1BaHl6omGw — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) July 4, 2022

Terceiro colocado no último Campeonato Esloveno, o Olimpija Ljubljana terá pela frente os playoffs da Liga Conferência. O primeiro adversário é o FC Differdange 03, de Luxemburgo. O jogo de ida acontece na quinta-feira, às 14h, no Estádio Stožice.