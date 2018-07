Albertini concorre à presidência da federação italiana

Albertini é vice-presidente da FIGC desde 2007 e trabalhava como uma espécie de coordenador de seleções, cuidando de toda a preparação da Itália para disputar a Copa do Mundo. Mesmo assim, não foi responsabilizado pela eliminação da equipe ainda na primeira fase, ficando atrás de Uruguai e Costa Rica.

"Sempre fui um líder no campo de jogo e agora quero encabeçar uma mudança de direção", disse Albertini, ao anunciar sua candidatura. Mais do que comandar a seleção, ele terá como desafio, se vencer a eleição marcada para 11 de agosto, de mudar a estrutura do futebol italiano.

O país sofre com torcidas violentas e racistas e seus clubes têm tido pouco sucesso nas competições continentais. Cada vez mais, Milan, Juventus e Inter de Milão têm tido dificuldade de competir com seus pares de Espanha, Inglaterra, Alemanha e até França pela contratação de reforços de peso. O principal rival de Albertini deverá ser Carlo Tavecchio, também vice da FIGC.